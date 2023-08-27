رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى تشريع قانون جديد للادعاء العام والقضاء في الاقليم

أربيل (كوردستان24) - دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى تشريع قانون جديد للإدعاء العام والقضاء في الإقليم، مشددا على ضرورة حماية القانون وعدم السماح بتقويضه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لتخرج الدفعة الرابعة لمعهد القضاء التي تضم 60 قاضياً ومدعياً عاماً في إقليم كوردستان وتابعتها كوردستان24 .

وقال نيجيرفان بارزاني، إن القانون يمنح القاضي بأن يكون شجاعاً، وينبغي للقاضي أيضاً رفض الإملاءات والآراء عليه، مؤكدا أنه يتعين على المواطنين أن يشعروا بالطمأنينة بالقوانين، وهذا ما يؤكد نجاح القضاء.

وشدد على ضرورة منع خرق القوانين، قائلا: إن من مسؤولية الجميع حماية القوانين ومنع خرقها وعلى رأسهم رئاسة إقليم كوردستان الذي سيقف مع القضاء في هذا الجانب.

كما أردف رئيس الإقليم بالقول: نحن لا نقول إنه لا توجد مشاكل في كوردستان، ولا نقول ايضا إن: الأمور تسير على قدر كبير من الدقة، بل توجد تحديات تواجه السلطة القضائية وينبغي تجاوزها.

وخاطب نيجيرفان بارزاني القضاء والمدعين العامين المتخرجين بالقول: "لدينا إرادة جدية وقوية من أجل أن يتسيد القانون، ونتعاون معكم خطوة بخطوة لغرض أن نتمكن من تسيّد القانون، ولا نسمح لاي جهة ان تقوض القانون".

وأشار إلى أنه "من الضروري وضع مشروع قانون جديد للادعاء العام والقضاء في كوردستان، لكي يتم تنظيم هيكلية عملهم، وأن يتم تقديم مقترح القانون الى برلمان كوردستان لتشريعه".

