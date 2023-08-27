الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش داخل فندقٍ ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش بأحد الفنادق في جانب الرصافة على ضفة نهر الفرات بالعاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عبر فيسبوك، إن المعتقل كانت مهمته جمع معلوماتٍ عن عناصر الأجهزة الأمنية.

عملية اعتقال الرجل، بحسب بيان الاستخبارات، جاءت بناءً على "معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية".

وأضاف بيان الوكالة، أن المعلومات "تضمّنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".

ولدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه كُلِّف "بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى". كما "اعترف بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية".

ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق الذي اعتُقِل فيه.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن خلايا تابعة للتنظيم تُنفّذ هجماتٍ متفرّقة بين حينٍ وآخر ضد عناصر الجيش والشرطة في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.

يأتي ذلك، بينما أكّد مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في مارس آذار الفائت أن لدى التنظيم ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق.

في حين، ذكر تقرير للأمم المتحدة نُشِر في يوليو تموز الماضي، أن البنية الرئيسية "لتنظيم داعش لا تزال تقود ما بين 5000 و7000 فرد في جميع أنحاء العراق وسوريا، معظمهم مقاتلين.