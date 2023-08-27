الرئيس العراقي يدعو بغداد لإرسال رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إلى معالجة القضايا بين بغداد وأربيل ضمن الدستور والقانون، وإرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده الرئيس العراقي اليوم الأحد، في قصر بغداد، ضمّ وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى.

وأكّد رشيد في الاجتماع- الذي حضره أيضاً عدد من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين الكورد- على تعزيز العلاقات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

مُشدّداً على ضرورة إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، لا سيما مشروع قانون النفط والغاز، بحسب بيانٍ لمكتب رئاسة الجمهورية الإعلامي.

إضافةً إلى مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ومشروع قانون المجلس الاتحادي، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

إلى ذلك، أشار الرئيس العراقي إلى وجود عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه، بهدف إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه.

وفي ختام حديثه، أكّد رشيد على "أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلد".