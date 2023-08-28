سیاسة

المقاتلات العراقية تُدمّر وكرا لداعش في صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق المقاتلات العراقية داعش صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكراً للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، أن "طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكرا للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت، أن "ذلك جاء وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف