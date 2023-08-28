الصحاف يعلن إطلاق سراح 3 عراقيين مختطفين في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 3 عراقيين مختطفين في إيران.

وقال الصحاف في بيان، إن" وزارة الخارجية تابعت عبر سفارتها في طهران وقنصليتها في الأهواز خلال الأيام الماضية وبالتنسيق مع السلطات المعنية في إيران موضوع المختطفين العراقيين الثلاثة".

وبين ان" المساعي والمتابعات تكللت بإطلاق سراحهم وتسليمهم إلى ذويهم وهم كل من محمد بشار محمد وموسى كاظم موسى ومنتظر ستار كاظم".

وأضاف، أن" الوزارة تشكر جهود ومتابعات الأجهزة الامنية المختصة في العراق".