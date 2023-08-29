اقتصاد

شكري: مُنِحت تراخيص لـ 300 مشروع في الإقليم ووفرت 200 ألف فرصة عمل

وفق برنامج الحكومة التاسعة، فقد تم الاهتمام في المرتبة الأولى بالقطاع الصناعي بالنسبة للمشاريع المرخّصة، يليه قطاعي السياحة والزراعة
author_image Kurdistan24 اربیل
محمد شكري
محمد شكري
کوردستان محمد شكري هيئة الاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الوزراء التاسع في حكومة إقليم كوردستان، خلال السنوات الأربع الماضية، على منح تراخيص لـ 300 مشروع خلقت نحو 200 ألف فرصة عمل لمواطني الإقليم.

وأكّد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، إن معظم تلك المشاريع في المجال الصناعي، مؤكّداً أنهم أولوا مزيد من الاهتمام لقطاعي السياحة والزراعة أيضاً.

وقال شكري في حديثٍ لـ كوردستان 24، "منذ تشكيل مجلس الوزراء التاسع وحتى اليوم، قمنا بترخيص نحو 300 مشروع استثماري للقطاع الخاص، برأسمالٍ يزيد عن 14 مليار دولار".

وأضاف: "وفق برنامج الحكومة التاسعة، فقد تم الاهتمام في المرتبة الأولى بالقطاع الصناعي بالنسبة للمشاريع المرخّصة، يليه قطاعي السياحة والزراعة".

في غضون ذلك، لفت رئيس الهيئة إلى أن تلك التراخيص خلقت نحو 200 ألف فرصة عمل، منوّهاً أنهم ألزموا الشركات بتوفير 75 % من فرص العمل لمواطني الإقليم، و25% للعمالة الأجنبية.

وتمثّل تلك التراخيص 20% من إجمالي تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة خلال 17 عاماً، تمت الموافقة على أكثر من 1612 مشروعاً استثمارياً وترخيص 300 مشروع.

يأتي ذلك ضمن إيلاء التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الإقليم مزيد من الاهتمام بقطاعات الصناعة، السياحة والزراعة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف