شكري: مُنِحت تراخيص لـ 300 مشروع في الإقليم ووفرت 200 ألف فرصة عمل

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الوزراء التاسع في حكومة إقليم كوردستان، خلال السنوات الأربع الماضية، على منح تراخيص لـ 300 مشروع خلقت نحو 200 ألف فرصة عمل لمواطني الإقليم.

وأكّد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، إن معظم تلك المشاريع في المجال الصناعي، مؤكّداً أنهم أولوا مزيد من الاهتمام لقطاعي السياحة والزراعة أيضاً.

وقال شكري في حديثٍ لـ كوردستان 24، "منذ تشكيل مجلس الوزراء التاسع وحتى اليوم، قمنا بترخيص نحو 300 مشروع استثماري للقطاع الخاص، برأسمالٍ يزيد عن 14 مليار دولار".

وأضاف: "وفق برنامج الحكومة التاسعة، فقد تم الاهتمام في المرتبة الأولى بالقطاع الصناعي بالنسبة للمشاريع المرخّصة، يليه قطاعي السياحة والزراعة".

في غضون ذلك، لفت رئيس الهيئة إلى أن تلك التراخيص خلقت نحو 200 ألف فرصة عمل، منوّهاً أنهم ألزموا الشركات بتوفير 75 % من فرص العمل لمواطني الإقليم، و25% للعمالة الأجنبية.

وتمثّل تلك التراخيص 20% من إجمالي تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة خلال 17 عاماً، تمت الموافقة على أكثر من 1612 مشروعاً استثمارياً وترخيص 300 مشروع.

يأتي ذلك ضمن إيلاء التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الإقليم مزيد من الاهتمام بقطاعات الصناعة، السياحة والزراعة.