وزير الداخلية الإيراني: 2.5 مليون زائر دخلوا العراق حتى الآن

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ان مليونين و 500 ألف زائر إيراني، دخلوا الى الأراضي العراقية حتى الآن، للمشاركة في زيارة الأربعين.

ويقوم ملايين الزائرين الإيرانيين سنويا، خلال شهري محرم وصفر الى الأراضي العراقية، لأداء زيارة الاربعين في مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني.

ووصل أحمد وحيدي اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقیة بغداد، لبحث الاستعدادات والتنسيق لإقامة مراسم الاربعين مع نظيره العراقي.

وكان الإطلاع على الاستعدادات وأوضاع زوار أربعين الإمام الحسين (ع) والتشاور للتنسيق بشكل أكبر في تقديم الخدمات للزوار، من أهم الملفات التي جاء وزير الخارجية الإيراني لبحثها.

وأربعينية الامام الحسين من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين وبالذات لدى الشيعة، يحيونها بزيارة ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، وهو ثالث الأئمة لدى الشيعة، وكذلك يزورون ضريح أخيه أبو الفضل العباس، المجاور له.