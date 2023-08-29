آوات شيخ جناب: سياسة حكومة كوردستان تتمثل بتصفير المشاكل مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء 29 آب 2023، أن سياسة حكومة الإقليم تتمثل بتصفير المشاكل مع بغداد على أساس الدستور.

وأضاف آوات شيخ جناب، انه "في هذا الإطار عقدت العديد من الاتفاقيات مع الحكومة العراقية، لكنها لن تنفذ لاحقاً بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بها، مبيناً: "إذا ما طبق قانون الموازنة العراقية كما هو، فإن إقليم كوردستان سيكون قادراً على معالجة الكثير من المشاكل الموجودة حالياً"

واستقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، وفداً من البرلمان الكندي مكوناً من ممثلي عدة أحزاب في كندا.

وأفادت الوزارة في بيان أن نوري أكد أن إقليم كوردستان منطقة ملائمة لقيام الشركات الأجنبية باستثماراتها فيها في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مبدياً دعم الوزارة لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وتعاون بهذا الصدد.

وأوضح وزير المالية، أن قانون الاستثمار في الإقليم يتضمن العديد من التسهيلات بدءاً من تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية فضلاً عن الاعفاءات الضريبية والجمركية.

وحول العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، شدد وزير مالية الإقليم على أن "سياسة حكومة إقليم كوردستان تتمثل بتصفير المشاكل مع بغداد على أساس الدستور، وفي هذا الإطار عقدت العديد من الاتفاقيات مع الحكومة العراقية، لكنها لن تنفذ لاحقاً بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بها".

وتابع: "إذا ما طبق قانون الموازنة العراقية كما هو، فإن إقليم كوردستان سيكون قادراً على معالجة الكثير من المشاكل الموجودة حالياً".

ولفت إلى وجود العديد من المساعي الداخلية والعالمية لمعالجة الخلافات العالقة، داعياً وفد البرلمان الكندي إلى القيام بدورها في هذا الجانب.