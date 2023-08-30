أُستدرج من الخارج.. اعتقال شخص شارك في مجزرة سبايكر في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء 30 آب 2023، القبض على أحد الإرهابيين "الخطرين" بعد استدراجه من الخارج في محافظة نينوى، مبينة أن هذا الإرهابي شارك في مجزرة سبايكر كما قام بإعدام عددٍ من المواطنين.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة ملاحقة المتورطين بجريمة سبايكر النكراء، وما تبقى من فلول داعش الإرهابية، وبإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تمكن رجال وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، من القبض على أخطر المجرمين من الذين شاركوا في إعدام الطلبة العسكريين ضمن قاعدة سبايكر، إضافة إلى إعدامه مجموعة من المواطنين واشتراكه في عمليات تفجير".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تلقتها وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، من خلال استدراجه إلى داخل العراق من دول الجوار التي لاذ إليها بعد إصابته في معارك التحرير".

وأضاف أن "المجرم كان ينتحل اسم شقيقه من خلال تزويره أحد المحررات الثبوتية، في محاولة منه للفرار والإفلات من قبضة رجال وكالة الاستخبارات"، لافتا إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهم واعترف صراحة قيامه بالمشاركة في إعدام الطلبة العسكريين في قاعدة سبايكر، إضافة الى مشاركته في إعدام وخطف المواطنين، وقيامة بزرع عبوات ناسفه استهدفت قوات الشرطة الاتحادية، واعترافه بانتمائه الى عصابات داعش، ضمن ما يسمى ذات الصواري".

وأكد البيان أن "المجرم أحيل إلى الجهات المعنية استعداد للمثول أمام القضاء لينال جزائه العادل".