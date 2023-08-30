المقاتلات العراقية تدمّر أوكاراً لداعش وتقتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن طائرات f16 استهدفت مفرزة إرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكر بيان لقيادة العمليات، أنه "تزامنا مع الجهد النوعي الكبير لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، فقد نفذت القوة الجوية ضربة ناجحة هذا اليوم بواسطة طائرات f16 استهدفت خلالها مفرزة إرهابية وقتل على أثرها ثلاثة إرهابيين وتدمير أربع مضافات وأنفاق وكهوف، في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف، أن "هذه المنطقة تتميز بتعقيداتها الجغرافية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية مستمرون بدك أوكار داعش الإرهابي لحين القضاء عليهم".