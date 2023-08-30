الصحة الاتحادية تحصي عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أحصت وزارة الصحة الاتحادية، عدد الإصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية خلال العام 2023، فيما أشارت إلى أن محافظة ذي قار تتصدر المحافظات بالإصابات والوفيات بالمرض للعام الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الاخبارية، أنه "وفقا لأخر إحصائية وردت من المركز الوطني للأمراض الوبائية فأن مجموع الإصابات بلغت 505 إصابة مؤكدة بالحمى نزفية خلال العام 2023 ، منها 64 حالة وفاة ".

وأضاف، أنه "ما زالت محافظة ذي قار وللسنة الثانية تتصدر عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، حيث بلغت 125 إصابة و12 حالة وفاة، تليها البصرة 76 إصابة و11 حالة وفاة"، مؤكدا أن "عدد الإصابات والوفيات ضمن المعدل العالمي".

وأشار إلى أن أحد أسباب انتشار المرض هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية وعدم الذبح في الأماكن المخصصة ونقل الحيوانات بشكل عشوائي بين المناطق والمحافظات وعدم ارتداء الملابس الخاصة من قبل الجزارين "، لافتا إلى أنه "مازال المرض تحت السيطرة حتى هذه اللحظة".

وتابع، أن "الوزارة قادرة على التشخيص والبروتوكول العلاجي المعتمد اثبت نجاحه حيث نسبة الشفاء عالية جدا"، مبيناً أن "الوزارة مستعدة للتعامل مع أي حالة تفشي او زيادة وبائية".