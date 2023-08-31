سیاسة

استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل، على ما أعلن داونينغ ستريت الخميس.

وفي رسالة إلى والاس (53 عاما)، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا.

وأضاف "خدمت بلادنا بامتياز"، مضيفا أنه رأى "قبل الجميع ما هي النيات الحقيقية ل(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وتابع "إن إصرارك على إرسال أسلحة لكييف قبل هجوم الروس كان له تأثير ملموس على قدرة الأوكرانيين على إحباط الغزو".

وكتب والاس في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى سوناك "انتُخبت نائبا في العام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة".

وكان والاس، وهو ضابط سابق في الجيش، اختيار المملكة المتحدة لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

لكنه فشل في الحصول على الدعم الأميركي الحاسم ليخلف ستولتنبرغ الذي مدّد فترة ولايته على رأس التحالف.

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