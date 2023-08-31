صحة السليمانية تعلن تسجيل 10 إصابات بالكوليرا وتحدّد السبب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي اليوم الخميس 31 آب أغسطس 2023، تسجيل عشر اصابات بمرض الكوليرا.

وقال الدكتور هيرش سعيد سليم، نائب مدير عام صحة السليمانية، لكوردستان24 "بعد زيادة حالات الإسهال والقيء، قمنا بفحص المصابين وتم إرسالهم إلى بغداد لإعادة تأهيلهم، حيث تم التأكد من إصابة 10 أشخاص في السليمانية بالكوليرا".

وأضاف "نحن على يقين من أن بعض المرضى الذين يعانون من أعراض مثل الإسهال والقيء قد أصيبوا بالكوليرا، وسيتم إرسال الفحوصات لبغداد للتأكد من النتائج".

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن فحوصات أُجريت للعديد من المرضى وقد أظهرت النتائج إصابة 10 منهم بمرض الكوليرا، مضيفا بالقول إن قرابة 100 مريض يزورون يوميا المستشفيات في السليمانية وهم يعانون من الإسهال والقيء.

وأكد هورامي أن "السبب الرئيسي لانتشار المرض هو المياه غير الصحية، وإذا لم تصل المياه بطريقة صحية للمواطنين، فإنه لا يمكن السيطرة على الكوليرا، والمياه التي يشتريها الناس من (الصهاريج) الناقلات هي سبب انتشار هذا المرض"، مؤكدا توفر الأدوية اللازمة في المستشفيات لعلاج هذا المرض.

وأوضح، أن انتشار المرض يتطلب أخذ الحيطة والحذر من قبل مواطني السليمانية والمناطق المحيطة بها كونه سهل الانتشار.

وعن أسباب انتشار المرض أكد مدير عام صحة السليمانية أن الناقل الرئيسي والمسبب الحقيقي هو المياه، فهي من تنقل هذا المرض إلى الإنسان، وهذا يتطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين القادمين من خلال استخدام المياه النظيفة والصالحة للشرب.

وطالب هورامي، المؤسسات الحكومية بمساعدة المؤسسات الصحية كون واجب الصحة هو علاج المرض والتوعية من المخاطر والحفاظ على حياة المواطنين، ونحن نعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة لمواجهة المرض، ومن الواجب أن نمنع انتشار أسباب المرض من قبل الدوائر المعنية من خلال توفير مصادر مياه صحية للمواطنين .