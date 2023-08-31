بريطانيا.. سوناك يعين غراند شابس وزيراً جديداً للدفاع

أربيل (كوردستان 24)- عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، غراند شابس وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لبن والاس.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن سوناك عيّن شابس خلفاً لبن والاس الذي قدم استقالته من منصبه صباح اليوم.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وفق الوكالة.

وقدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، والأخير وافق عليها.

جاء ذلك في رسالة قدمها بن والاس إلى سوناك، نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وفي رسالة الاستقالة، قال بن والاس إنه يقدم استقالته من منصبه "عقب أربع سنوات عادت فيها وزارة الدفاع مرة أخرى إلى المسار العالمي".

وأوضح أن "المملكة المتحدة تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم بسبب قواتنا المسلحة، الأمر الذي ارتفع منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

وفي رده على الاستقالة، أشاد سوناك بالوزير بن والاس قائلاً إنه سيترك منصبه وهو يحظى بـ"شكر واحترام" رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات