هاكان فيدان: إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا "حيوي" للأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور موسكو الخميس أن استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا "حيوي" للأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الأسود.

وقال فيدان: "الأمم المتحدة أعدت بمساهمة تركيا حزمة جديدة من المقترحات، ونعتقد أن ذلك يشكل أساساً مناسباً لإحياء الاتفاقية".

وأشار إلى أن مبادرات تركيا ستتواصل بشأن اتفاقية الحبوب التي "تشكل أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى أمن الغذاء العالمي والاستقرار والسلام في البحر الأسود".

وأكد أن الصداقة ومشاعر الثقة القائمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تؤديان "دوراً حاسماً في تحديد مسار علاقاتنا".

وتابع: "أجرينا اليوم (مع لافروف) مشاورات مكثفة حول القضايا الثنائية والإقليمية. وكان إحياء مبادرة البحر الأسود على رأس جدول أعمالنا".

وأضاف: "أكدنا الدور الهام للمبادرة بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الأسود".

وأردف فيدان: "جددت إيماننا بأن إحياء المبادرة سيعيد الاستقرار إلى هذين المجالين".

ولفت إلى أن "روسيا لديها مطالب حيال تصدير حبوبها وأسمدتها دون أي انقطاع، وقد أكدنا أهمية تلبيتها".

وكشف الوزير التركي عن أن الرئيسين أردوغان وبوتين سيلتقيان قريباً في مدينة سوتشي الروسية.

وأفاد: "في هذا اللقاء سيناقش الزعيمان بشكل شامل القضايا العالقة في جدول أعمالنا على الصعيدين الثنائي والإقليمي".

وكانت روسيا أنهت في تموز يوليو العمل بالاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير إنتاجها من الحبوب، وهي تهدد منذ ذلك الحين السفن المبحرة من أوكرانيا في البحر الأسود.

وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملاً في استخدامه منطلقاً لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده تثمن السياسة الخارجية لتركيا.

وأكد لافروف تقدير موسكو نهج السياسة الخارجية لأنقرة، قائلاً: "رغم المبادرات المشبوهة للدول الغربية، فإننا نثمن سياسة تركيا الخارجية، وفي هذا السياق، نواصل العمل بشكل بناء، شركاء متساوين، بطريقة متبادلة المنفعة".

وأضاف: "الغرب لم يلتزم بتعهداته بشأن تصدير الحبوب الروسية، سنعود إلى اتفاقية الحبوب عندما يتم استيفاء شروطنا فيها مع الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه خلال اجتماع اليوم، ناقش مع الوزير فيدان مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شحن مليون طن من الحبوب إلى تركيا، موضحاً أنه بعد معالجة الحبوب في تركيا سيتم إرسالها إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها بدعم من قطر.

وشدد لافروف على أنه يتعين على الدول الغربية اتخاذ خطوات لإحياء اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي توقف في 18 يوليو تموز الماضي.

وأردف: "على الرغم من أننا نقدر جهود الأمم المتحدة، فإن هناك وعوداً لم يتم الوفاء بها من قبل الغرب".

وأوضح أنهم يريدون اتخاذ خطوات لزيادة التجارة بين تركيا وروسيا، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، مؤكداً "عزمهم مواصلة التقدم في هذا الاتجاه رغم عوائق الدول الغربية".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى تركيا، قائلا: "يتم تطوير مشاريعنا الاستراتيجية، خاصة في قطاع الطاقة الذي كان تقليدياً قاطرة علاقاتنا".

وبيّن لافروف أنه ناقش موضوع أوكرانيا خلال الاجتماع مع الوزير فيدان، مؤكداً أن صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "غير مقبولة" بالنسبة إلى روسيا.

ولفت الوزير الروسي إلى أنه بحث مع فيدان الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وما ينبغي القيام به من أجل مسار أكثر استقراراً، وخاصة فتح طرق النقل في منطقة القوقاز.

المصدر: وكالات