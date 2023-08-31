قرعة دوري أبطال أوروبا: مجموعات سهلة للكبار ونارية لسان جيرمان

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو الخميس إلى وقوع كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي.

وفيما جاءت القرعة بشكل عام متوازنة، إلا أنّ المجموعة السادسة خرقت ذلك حيث أوقعت باريس سان جرمان وصيف بطل 2020 مع بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل المدعوم سعودياً والعائد للمشاركة في المسابقة الأوروبية المرمومة بعد غياب لـ 20 عاماً.

في المقابل، سيكون بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كاين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

وجاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة إلى جانب نابولي بطل إيطاليا، بالإضافة إلى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد إلى "تشامبيونزليغ".

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبياً إلى جانب لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري. ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الأرجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت إلى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر أيلول على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر كانون الأول. ويقام النهائي في 1 حزيران يونيو على ملعب ويمبلي في إنكلترا.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنكليزي، آيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمساوي وريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، وسلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنكليزي، لايبزيغ الألماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.