سیاسة

مريوان قرني: العقلية الشوفينية في بغداد تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مريوان قرني بغداد الموازنة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مريوان قرني، ان العقلية الشوفينية في بغداد، تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان الدستوري.

وقال مريوان قرني لكوردستان24، ان إقليم كوردستان قد أوفى بكافة التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية سواء من جهة تسليم النفط أو غيرها من الالتزامات، ورغم ذلك وحتى الآن لم تقم وزارة المالية العراقية بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، ولم تحدد أسباب عدم صرف حصة الإقليم.

وأضاف قرني، ان العقلية الشوفينية لدى بعض المسؤولين في بغداد، تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان المقر وفقا للدستور العراقي، وعلى عدم حل المشكلات الخلافية العالقة بين الجانبين.

وقال قرني، ان الرقابة المالية في بغداد دققت في واردات إقليم كوردستان المالية، وقد شكرت وفد الإقليم على الشفافية في تقديم الواردات ورغم ذلك لم تف بغداد بالتزاماتها تجاه الإقليم.

 وأجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان زيارة الى بغداد يوم الخميس، لإجراء مباحثات حول  إرسال رواتب شهري تموز وآب والمستحقات المالية لكوردستان، وذلك مع تعنت المسؤولين في بغداد وعدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وأدى عدم تنفيذ قانون الموازنة إلى تفاقم العلاقات بين أربيل وبغداد، في وقت يقول فيه مراقبون ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة تجويع إقليم كوردستان عبر عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وحصة شعبه من الموازنة المالية.

ولم تف الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم ولم ترسل مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز، رغم الزيارات المكوكية لوفود من الإقليم لبغداد.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف