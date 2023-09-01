مريوان قرني: العقلية الشوفينية في بغداد تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مريوان قرني، ان العقلية الشوفينية في بغداد، تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان الدستوري.

وقال مريوان قرني لكوردستان24، ان إقليم كوردستان قد أوفى بكافة التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية سواء من جهة تسليم النفط أو غيرها من الالتزامات، ورغم ذلك وحتى الآن لم تقم وزارة المالية العراقية بإرسال حصة الإقليم من الموازنة، ولم تحدد أسباب عدم صرف حصة الإقليم.

وأضاف قرني، ان العقلية الشوفينية لدى بعض المسؤولين في بغداد، تعمل على إضعاف كيان إقليم كوردستان المقر وفقا للدستور العراقي، وعلى عدم حل المشكلات الخلافية العالقة بين الجانبين.

وقال قرني، ان الرقابة المالية في بغداد دققت في واردات إقليم كوردستان المالية، وقد شكرت وفد الإقليم على الشفافية في تقديم الواردات ورغم ذلك لم تف بغداد بالتزاماتها تجاه الإقليم.

وأجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان زيارة الى بغداد يوم الخميس، لإجراء مباحثات حول إرسال رواتب شهري تموز وآب والمستحقات المالية لكوردستان، وذلك مع تعنت المسؤولين في بغداد وعدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وأدى عدم تنفيذ قانون الموازنة إلى تفاقم العلاقات بين أربيل وبغداد، في وقت يقول فيه مراقبون ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة تجويع إقليم كوردستان عبر عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وحصة شعبه من الموازنة المالية.

ولم تف الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم ولم ترسل مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز، رغم الزيارات المكوكية لوفود من الإقليم لبغداد.