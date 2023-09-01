عبد اللطيف رشيد: كريم العراقي أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة الشاعر كريم العراقي، فيما أكد أنه أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة.

وقال الرئيس رشيد في تغريدة له، "رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي أغنى الثقافة والفن بالكثير من الأعمال المبدعة".

وأضاف: "تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأثارت وفاة الشاعر والفنان كريم العراقي (كريم عودة)، فجر اليوم الجمعة، حزنا ونعيا عربيا وعراقيا، وأشار الناعون لما خلفه في قلوب العراقيين ومحبيه في العالم العربي، واستخدموا أبيات من قصائده

غادر كريم العراق إلى تونس مطلع التسعينات، وتنقل بين عدة بلدان عربية، وعمل محررا فنيا لمجلة فنون العراقية، وكان عضوا بجمعية المؤلفين وناشري الموسيقى العالمية.

جدير بالذكر أن كريم العراقي أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيميائي، وفق ما بينت مواقع إعلام عراقية.