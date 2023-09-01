مجتمع

الرئيس بارزاني يُعزّي برحيل الشاعر كريم العراقي

ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن
author_image أحمد حاجي
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي بيان تعزية

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 1 أيلول (سبتمبر) 2023، برحيل الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي.

وفيما يلي نص التعزية:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي ترك بصمة متميزة في عالم الأدب والفن، وخدم بعطائه وأدبه قضايا الشعب والوطن.

وإذ نعزي أسرته ومحبيه وزملائه الشعراء والفنانين، فإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

1 أيلول 2023م

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