مصرع وإصابة نحو 30 زائراً غالبيتهم ايرانيون بحادث سير في صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المديرية العامة للصحة في محافظة صلاح الدين مصرع 16 زائراً وإصابة 13 آخرين في حادث سير على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

وقال مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان "ان حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء ادى إلى مصرع 16 زائرا وجرح 13 بحالات حرجة".

ولفت الى أنه "اغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف برهان "ان المستشفيات استقبلت الجرحى وتجري لهم عمليات جراحية والمتوفين تم إصدار شهادة وفاة لهم".

وكان الزوار قد توافدوا من ايران ودول أخرى عبر بوابة حاجي عمران الحدودية مع ايران.

وتظهر إحصائيات معبر حاج عمران، انه ومنذ الثامن عشر من الشهر الجاري، دخل نحو 60 الف زائر، معظمهم من الزوار الشيعة الإيرانيين، عبر بوابة حاجي عمران الدولية، وقد تمت الاستعدادات بين ايران وإقليم كوردستان لدخول 500 الف زائر.

وفي 26 من شهر آب الجاري قال القنصل العام الإيراني في أربيل، نصر الله رشندي، في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن "يصلي الزوار الذين يزورون المناطق المقدسة من أجل شعب وحكومة كوردستان على جميع الخدمات التي قدموها"، وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان بذلت قصارى جهدها لمساعدة الزوار".

أربعينية الامام الحسين من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين وبالذات لدى الشيعة، يحيونها بزيارة ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء، وهو ثالث الأئمة لدى الشيعة، وكذلك يزورون ضريح أخيه أبو الفضل العباس، المجاور له.

ويشارك ملايين الشيعة من داخل العراق وخارجه كل عام، لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب، والتي تعد من ابرز المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة.