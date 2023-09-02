عبد اللطيف رشيد يدعو إلى الحوار البنّاء كوسيلة لتهدئة التوتر في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، مساء اليوم السبت، إلى الحوار البنّاء وسيلة لتهدئة التوتر الراهن في كركوك، بغية الحفاظ على مكتسبات الشعب العراقي بكافة أطيافه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك".

وأضاف: "وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة".

وفيما يلي نص البيان:

نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك.

وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى.

نشدد على ضرورة الركون إلى الحوار البنّاء كوسيلة لابد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بكافة أطيافه، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.

كركوك كانت ومازالت رمزاً للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها.

أدعو الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل.

نهيب أيضاً بجميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظاً على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها.

ليحفظ الله جميع أهالي كركوك في مدينة آمنة ومستقرة ومعبرة عن الانسجام الأخوي والتعايش المجتمعي المتماسك.

عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية