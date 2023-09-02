شاخوان عبدالله: لن نترك شباب كركوك وحدهم

أربيل (كوردستان24) - أكد نائب رئيس البرلمان العراقي إنهم لن يتركوا شباب كركوك وحدهم. وأضاف "لقد كنا على إتصال مع الرئيس بارزاني بشأن قضية كركوك".

وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان العراقي لكوردستان24، إنه كان على اتصال مع رئيس الوزراء العراقي وقائد العمليات ووزارة الدفاع العراقية بشأن الوضع في كركوك في الأيام الأخيرة، وكنا على اتصال مع الرئيس بارزاني. بشأن هذه المسألة.

وأضاف عبد الله أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في اتصال هاتفي إن هناك يد تحاول توسيع الصراع في كركوك، وأخبرته أن المتورطين في أحداث كركوك هم أشخاص من الحويجة ورشاد والرياض". الذين كانوا يغتالون بالأمس الكورد والبيشمركة بالاسلحة الكاتمة والقنابل، واليوم يضايقون ويهينون البيشمركة والقادة السياسيين الكورد وسط حي كوردي وشعبنا وشبابنا لن يقبلوا بهذا.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي "إن شباب كركوك لن يتركوا بمفردهم، مشيرا أن رئيس الوزراء العراقي شدد على ضرورة إعادة مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك إلى الديمقراطي الكوردستاني وفتح طريق أربيل-كركوك.

وتابع "كركوك قنبلة،لن يقرر سكان من خارجها مستقبلها،وأن حساسية كركوك تكمن في أن المكونات الموجودة فيها حافظت على الاستقرار حتى الآن".

تظاهر مواطنون كورد في كركوك، مساء اليوم السبت ،مطالبين بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل الذي أغلق منذ خمسة أيام من قبل مجموعة من الحشد الشعبي بدعم من الإدارة المفروضة في المدينة.

وبحسب آخر الإحصائيات، أستشهد متظاهران كورديان وأصيب ستة آخرون بإطلاق نار من قبل قوات الأمن وعناصر تابعين للحشد الشعبي.