عدد شهداء كركوك يرتفع الى 4 وشقيق أحد الشهداء يؤكد: قتلوا أخي لأنه حمل علم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد الشهداء في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كركوك يوم امس السبت، الى أربعة شهداء، في وقت يؤكد شقيق أحد الشهداء ان أخوه قد قُتل فقط، بسبب حمله لعلم كوردستان.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، قتل مواطن كوردي يدعى حسين صابر، ويبلغ من العمر 49 عاما، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الى أربعة.

واتهم شقيق حسين صابر الحشد الشعبي باستشهاد شقيقه، وقال لكوردستان24: "كان أخونا عاملا ولم يكن لديه أي مشاكل مع أحد، ولمجرد أنه حمل علم كوردستان، أطلق مسلحو الحشد النار عليه وقتلوه".

منذ عدة أيام، قامت مجموعة من قوات الحشد الشعبي، بدعم من إدارة كركوك التي فرضتها على نفسها والحزبين العربي والتركماني، بإغلاق طريق كركوك-أربيل، ما خلق الكثير من الضغط على السائقين والمواطنين.

يوم السبت (2 سبتمبر 2023) ، احتج المواطنون الأكراد في كركوك لفتح الطريق الرئيسي للمدينة مع أربيل ، وأخلى أنصار الحشد الشعبي أخيرا أماكنهم تحت الضغط.

وفي كركوك، سقط أربعة شهداء وأصيب 12 جريحا، واعتقل عشرات الشبان الأكراد في الحي الكردي في كركوك.

وقُتِل أربعة كورد على وأصيب 16 شخصاً آخرون السبت حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاثنيات، حيث فرضت السلطات حظرا للتجوّل بعد أيّام عدّة من التوتّر.

وتشهد كركوك توتّرا منذ أسبوع، وذلك بعد أن عمدت مجموعات من العرب والتركمان الى قطع الطريق الواصل بين أربيل وكركوك.