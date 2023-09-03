صحة وبیئة

طقس العراق.. غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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