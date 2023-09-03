الرئيس بارزاني يوجه بالتعامل مع ضحايا تظاهرات البارحة في كركوك بـ "تصنيفهم شهداء"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد، أن الرئيس بارزاني وجه بالتعامل مع ضحايا تظاهرات البارحة في مدينة كركوك بـ "تصنيفهم شهداء".

وقال بيشوا هوراماني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه بتوصية من الرئيس بارزاني، وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم، بالتعامل مع ضحايا أحداث البارحة في كركوك بـ "تصنيفهم شهداء".

وأكد أن رئيس وزراء الإقليم وجه كذلك "بتقديم كافة المساعدات الصحية والعلاجية للمصابين".

يتبع..