المفوضية المستقلة تكشف عن آلية إجراء انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن آلية إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المزمع إجراءها في الـ 25 فبراير شباط 2024.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داوود سلمان، "سنعتمد على الآليات الإلكترونية واليدوية في عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في انتخابات برلمان كوردستان".

معتبراً أن هذه الآلية "هي ذاتها التي اتبعتها المفوضية العليا خلال انتخابات البرلمان العراقي في اكتوبر تشرين الأول 2021".

وأوضح سلمان في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن المفوضية المستقلة "ستنشر جداول انتخابات الإقليم بعد انتهاء ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

ويحقُّ لثلاثة ملايين و641 ألف و566 مواطناً في الإقليم المشاركة في الانتخابات التشريعية في كوردستان، بحسب سلمان.

وبدأت عملية تجديد بطاقات الناخبين في الــ 13 يوليو تموز 2023، ورغم أنه كان المقرر انتهاءها في الـ 12 أغسطس آب الماضي، إلا أن المفوضية مددت حتى الـ 12 سبتمبر أيلول الجاري.

وعن ذلك قال سلمان: حتى الآن جدّد 214 ألف و149 شخصاً بياناتهم، بينهم 88 ألف و588 في أربيل، و40 ألف و277 في دهوك، و85 ألف و284 في السليمانية.

وفي هذا السياق، دعا المدير الإداري للمفوضية مواطني الإقليم لمراجعة مراكز الاقتراع بغية تجديد بياناتهم الانتخابية.

وقال: في حال وجود إقبال كبير على مراكز تحديث البيانات، فيمكن للمفوضية تمديد فترة استقبال المواطنين، رغم عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان الـ 25 فبراير شباط 2024، موعداُ لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، داعياً جميع الأطراف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الـ 22 مايو أيار 2023، قرر برلمان الإقليم إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت إعادة التفعيل "غير قانونية".