مسرور بارزاني خلال استقباله وفداً كندياً.. شعب كوردستان لن يتنازل عن حقوقه على الإطلاق ولن يرضخ لأي تهديد

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة مسرور بارزاني وفداً برلمانياً كندياً برئاسة النائب توم كيمج، وأعرب عن امتنانه لكندا على دعمها ومساندتها لكوردستان ولا سيما في الحرب ضد إرهابيي داعش، مؤكداً أن شعب كوردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية على الإطلاق، ولن يرضخ لأي ضغط أو تهديد من الأطراف التي تريد العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان في بيان له اليوم الاثنين 4 أيلول 2023 "استقبلنا اليوم، وفداً برلمانياً كندياً برئاسة النائب السيّد توم كيمج".

وأضاف البيان "في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوفد البرلماني الكندي، ملخصاً عن أعمال ونشاطات المجموعة البرلمانية للصداقة مع الكورد في البرلمان الكندي، والتي تضم أعضاءً من معظم الأحزاب الكندية، ويتمثل هدفها بدعم القضية الكوردية، وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وأشار بيان رئيس الحكومة الى أنه "عبّر الوفد عن إشادته بالتعايش السلمي والحرية الدينية وحرية الصحافة في إقليم كوردستان، مؤكداً تشابهها مع المبادئ الموجودة في كندا".

وأوضح رئيس الحكومة في بيانه اننا "أعربنا عن امتناننا لكندا على دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان، ولا سيّما في الحرب ضد إرهابيي داعش".

وأكد البيان انه "في سياق آخر من الاجتماع، سلّطنا الضوء على أحدث التطورات والمستجدات بشأن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وأوضحنا أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور، وعبّرنا عن قلقنا وأسفنا بسبب انتهاك حقوق شعب كوردستان بطريقة غير شرعية وبما يتنافى مع أحكام الدستور، وعدم احترام الاتفاق الموقّع بين الأطراف التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية".

وتابع بيان رئيس الحكومة "جددنا التأكيد على أن شعب كوردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية على الإطلاق، ولن يرضخ لأي ضغط أو تهديد من الأطراف التي تريد العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية، وقمع شعب كوردستان وقهره واضطهاده".