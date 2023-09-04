شاخوان عبد الله: ساهمنا بإطلاق سراح 26 شاباً كوردياً من أصل 30 معتقلاً في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، خلال حضوره مجلس عزاء أحد شهداء تظاهرات المواطنين الكورد السلميين يوم السبت الماضي في كركوك، إننا ساهمنا بإطلاق سراح 26 شاباً من أصل 30 معتقلاً في كركوك.

وزار نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين 4 أيلول سبتمبر 2023، مع وفد مرافق، مجلس عزاء شهداء تظاهرات المواطنين الكورد السلميين يوم السبت الماضي في كركوك.

وقال شاخوان عبد الله في تصريح لـ كوردستان24، "يوم أمس الأحد ساهمنا بإطلاق سراح 26 شاباً من أصل 30 معتقلاً، ولم يبق إلا أربعة أشخاص، واثنان منهم معتقلان بذريعة حملهما مسدساً، وبشأنهما أيضاً نحن على الخط"، مبيناً "صحيح أن بعضاً من المعتقلين يتبعون لحزب آخر، إلا أننا لا نزال على الخط لإطلاق سراحهم أيضاً".

وأضاف: "لقد استشهد عدد من شبابنا ظلماً في كركوك"، موضحاً "وأثناء لقاءنا بالسوداني أخبرناه أن ما حدث في كركوك أمر غير مقبول، كما لا يجوز أن تأتي مجموعة من أهالي الحويجة إلى الأحياء الكوردية في كركوك، وأن يقوموا باستفزاز المواطنين الكورد، وأن يقطعوا طريقهم لعدة أيام دون أن تحرك الحكومة الاتحادية ساكناً!".

وأكد "طالبنا بمواصلة التحقيقات، ومعاقبة كل من تورط في اغتيال هؤلاء الشباب"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي وعد باستبدال كل القيادات الرفيعة، وإجراء تحقيق جدي في هذه القضية، وتعويض الضحايا".

وأشار عبد الله إلى أنه "ناقشنا مع رئيس الوزراء العراقي كذلك أنه لا ينبغي لقوة من خارج كركوك أن تأتي إلى المدينة وتعاقب الناس".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت الماضي شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 15 آخرين.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط شهداء وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.