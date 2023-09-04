برلماني كندي: ينبغي على حكومة دمشق الاستجابة لمطالب أهالي السويداء وباقي المحافظات السورية

أربيل (كوردستان 24)- شدد العضو في البرلمان الكندي زياد أبو لطيف، اليوم الاثنين، على وجوب استجابة حكومة دمشق لمطالب أهالي السويداء وباقي المحافظات السورية.

وقال زياد أبو لطيف في تصريح لـ كوردستان24، "من المفروض أن تستجيب حكومة دمشق لمطالب الناس"، مشيراً إلى أن "عمل الحكومات هو الاستماع لآلام الناس والاستجابة لمطالبهم، وأن تتصرف بهذا الوعي التاريخي".

وأكد أنه "لا يجوز للحكومة أن تكون منفصلة عن الناس، لأنها جزء من الناس، وينبغي أن يكون السياسي كذلك في خدمة الناس".

وتابع: "أضعف الإيمان أن تستجيب الحكومة وتعمل ما بوسعها لمساعدة الناس لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي لا يبدو في الأفق أنها ستتحسن بشكل سريع".

وشدد على أنه "ينبغي على حكومة دمشق الالتزام بالقرار الدولي 2254"، موضحاً أن "الالتزام بالقرار خطوة مهمة ليقدم المجتمع الدولي يد العون للتغلب على الأزمة الاقتصادية في سوريا".

ويواصل أهالي محافظة السويداء تنفيذ العصيان المدني والخروج بمظاهرات حاشدة لليوم الـ 16 على التوالي، للمطالبة بإسقاط النظام السوري، وتطبيق القرار الأممي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وتجمع مئات المتظاهرين في مظاهرة في ساحة "السير - الكرامة" وسط المدينة، صباح الاثنين، مرددين شعارات مناوئة للنظام، مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"

كما رفع المتظاهرون لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي استند إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، على "تحقيق عملية الانتقال السياسي في سوريا"، بهدف إنهاء النزاع في البلاد.