سیاسة

سياسي عراقي يصف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عودة "الحزب الديمقراطي" إلى كركوك بـ "الفضيحة المركبة"

وتابع: "فليس من اختصاصات المحكمة النظر في هكذا موضوعات من الأصل!".
author_image أحمد حاجي
السياسي والباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي
السياسي والباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي
العراق الباحث السياسي العراقي يحيى الكبيسي قرار المحكمة الاتحادية الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- وصف السياسي والباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي، اليوم الاثنين، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية والمتعلق بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي المرتبط بعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك بـ "الفضيحة المركبة".

وكتب الكبيسي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم يُشكّل فضيحة مُركّبة! فهي تتجاوز اختصاصاتها وتنظر في قرار إداري يتعلّق بالبرنامج الحكومي! وتتجاوز اختصاصاتها وتنظر في قرار يفترض أنّه ينتهك أحكام قانون الأحزاب!".

وتابع: "فليس من اختصاصات المحكمة النظر في هكذا موضوعات من الأصل! ولو كُنا أمام محكمة مهنية لتم رفض الدعوى شكلاً لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها!".

وأضاف: "إلى متى تلعب المحكمة الاتحادية هذا الدور المُخرّب؟! وإلى متى تستمر المحكمة الاتحادية في إصدار قرارات حسب الطلب؟! أو حسب الگصگوصة؟! أو حسب التلفون؟!".

من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد 3 أيلول سبتمبر 2023، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، بخصوص إيقاف قرار إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك، بـ "بالمهزلة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قراراً البارحة الأحد، أمرت بموجبه إيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.

ويُعدُّ هذا القرار، أسرع قرارٍ تتخّذه المحكمة الاتحادية بعد ساعاتٍ من تلقيها شكوى قدّمها زعيم عشيرة العبيد، وصفي عاصي، الذي يمثل حالياً معظم العرب في جنوب كركوك.

اتّخاذ القرار الآنف الذكر، يأتي خلافاً لكافة الإجراءات القانونية والدستورية التي تتخذها المحكمة بعد تلقيها شكوى ثم التحقيق بها، قبل البت بأمرها.

أما بالنسبة للشكوى المقدمة ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، فقد اجتمعت المحكمة وأصدرت القرار في ذات اليوم الذي تلقت فيه الشكوى.

قبل قرار المحكمة، كانت مجموعة من العرب الوافدين والحشد والتركمان اعترضوا على توجيهات السوداني لقائد العمليات المشتركة بضرورة إخلاء مقرهم في الأول من سبتمبر أيلول الجاري وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأقدمت تلك المجموعة منذ الـ 28 من أغسطس آب الماضي، على قطع الطرق الرئيسية في المحافظة، بما فيها طريق أربيل- كركوك، والتجمّع أمام مقر قيادة العمليات، في تحدٍّ واضح لقرارات رئيس الحكومة العراقية.

الأمر الذي دفع بمئات المواطنين في كركوك إلى التظاهر يوم السبت الماضي ضد ممارسات تلك المجموعة، بعد أن توقّفت أعمالهم وحركة الأسواق في المحافظة، مطالبين بفتح الطرقات.

تلك التظاهرات السلمية، واجهتها القوات الحكومية بالرصاص الحي، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين، قبل أن تعتقل قوات الأمن 40 شخصاً آخر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف