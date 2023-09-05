إقليم كوردستان يصدّر 1000 طن من البطاطا إلى الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- صدّر إقليم كوردستان منذ بداية أغسطس آب الماضي، نحو 1000 طن من البطاطا إلى دولة الإمارات، ضمن اتفاقيةٍ تنص على تصدير 5000 طن.

وقال صاحب شركة (K.H) لإنتاج وتصدير البطاطا في إقليم كوردستان، بشار مشير، إن عمليات تصدير الإنتاج المحلي إلى الإمارات "مستمر وبواقع 300 إلى 400 طن اسبوعياً".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "حتى الآن صدّرنا نحو 1000 طن من أصل 5000 طن، منذ بداية توقيع العقد في الـ 7 أغسطس آب الفائت".

مؤكّداً أن الكمية المتّفق عليها (وهي 5 آلاف طن)، "يمكن أن تزيد بحسب الطلب على البطاطا المحلية".

وبلغ إنتاج الإقليم من البطاطا عام 2023 الجاري، نحو 700 ألف طن، منها نحو 500 طن في منطقة "بَردَرَش" بمحافظة دهوك، بحسب إحصائية وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان.

وتؤكّد الوزارة أن من بين الكمية المنتجة "هناك 100 ألف إلى 150 ألف طن من النوع الصناعي المستخدم في صناعة رقائق البطاطس والأصابع (الفينكر) ومنتجات مماثلة".

من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، إن تصدير البطاطا تمّ بجهود رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبالتنسيق مع القنصل العام في دول الإمارات العربية المتحدة بالإقليم.

وأضاف شكري خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أن الإقليم يمتلك منتجات زراعية عالية الجودة، وأنهم يعملون هذا العام على "تصدير العنب والتفاح والتين إلى دول الخليج العربي، خاصةً الإمارات".

مؤكّداً أن إنتاج المزارعين سيرتفع، في حال استمرار تصديره إلى الخارج.

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية وقّعت في الـ 7 أغسطس آب الماضي، اتفاقيات مع سبعة مصانع وشركات إنتاج البطاطا الصناعية، واستلام إنتاج المزارعين سنوياً.

وينتج مزارعو إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطا، 10 منها صناعية تستخدم في صناعة الأصابع (الفينكر) والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى.

وإحدى أهم خطوات حكومة كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.