سیاسة

السعودية تطلق سراح اثنين من مواطني إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان السعودية جدة الطائف

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت سلطات المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، سراح اثنين من مواطني إقليم كوردستان، بعد جهودٍ من مكتب العلاقات الخارجية في الإقليم.

وكان صباح محمد موسى وسالار كريم عزيز، وهما المفرج عنهما، قد اعتُقِلا في الـ 12 أغسطس آب الفائت على يد قوات الأمن السعودية بمدينة الطائف.

وتواجد المفرج عنهما في مدينة الطائف، بهدف مشاهدة مباراة بكرة القدم بين ناديين محليين في المملكة السعودية.

وقال مكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، إن المواطنان لم يرتكبا أي جرمٍ يستحق العقوبة أو السجن، وأن توقيفهما كان بسبب جهلهما ببعض قواعد البلاد.

وأعرب مكتب العلاقات الخارجية عن امتنانه للسفارة العراقية في السعودية والقنصلية العامة بمدينة جدة، على تقديم المساعدة والتنسيق لحين إطلاق سراح المواطنَين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف