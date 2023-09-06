السعودية تطلق سراح اثنين من مواطني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت سلطات المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، سراح اثنين من مواطني إقليم كوردستان، بعد جهودٍ من مكتب العلاقات الخارجية في الإقليم.

وكان صباح محمد موسى وسالار كريم عزيز، وهما المفرج عنهما، قد اعتُقِلا في الـ 12 أغسطس آب الفائت على يد قوات الأمن السعودية بمدينة الطائف.

وتواجد المفرج عنهما في مدينة الطائف، بهدف مشاهدة مباراة بكرة القدم بين ناديين محليين في المملكة السعودية.

وقال مكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، إن المواطنان لم يرتكبا أي جرمٍ يستحق العقوبة أو السجن، وأن توقيفهما كان بسبب جهلهما ببعض قواعد البلاد.

وأعرب مكتب العلاقات الخارجية عن امتنانه للسفارة العراقية في السعودية والقنصلية العامة بمدينة جدة، على تقديم المساعدة والتنسيق لحين إطلاق سراح المواطنَين.