التغير المناخي: عام 2023 قد يكون الأكثر حرا في التاريخ

أربيل (كوردستان 24)- بلغ معدل الحرارة العالمية في الثلاثة أشهر الأخيرة أعلى مستوى له لحد اليوم، ما يعني أن عام 2023 قد يكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق، وفق ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة الأرض والغلاف الجوي. تعقيبا، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "الانهيار المناخي قد بدأ".

وأوضح المرصد ان "الموسم المؤلف من أشهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب 2023" الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان بأشواط الأكثر حرا على الإطلاق المسجل في العالم، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية".

في السياق، صرّحت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

تعليقا على هذا التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن "الانهيار المناخي قد بدأ". مؤكدا: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"، مضيفا: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

كذلك، أوضح المرصد أن يوليو/تموز 2023 كان أكثر الأشهر حرا على الإطلاق، يليه شهر أغسطس/آب من نفس السنة.