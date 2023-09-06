مجلس وزراء إقليم كوردستان يقترح عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- في اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء 6 أيلول سبتمبر 2023، اقترح مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق، بشأن التزام إقليم كوردستان بالاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي تلقت كوردستان24 نسخة منه، "يدعو مجلس الوزراء القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم".

وأضاف: "وعلى هذا الأساس، يقترح المجلس عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق".

وتابع: "كذلك يدعو مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو".

كما دعا مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في البيان: "المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق".