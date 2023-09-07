سیاسة

مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة السبت

"الجلسة تتضمن أيضا مناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق"
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العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة السبت المقبل.وقالت الدائرة في بيان تابعته كوردستان 24 : إن "جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990".
وأوضحت أن "الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".
وتابعت أن "الجلسة ستشمل القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وايضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية".
وأشارت الى أن "الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وايضا مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم (15) لسنة 2012".

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