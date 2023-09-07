صحة وبیئة

الصحة العالمية تحذّر من اتجاهات مقلقة لكورونا

author_image سوار أحمد
العالم منظمة الصحة العالمية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- نبّهت منظمة الصحة العالمية، من "اتجاهات مثيرة للقلق" لمرض كوفيد-19، قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ووجود مئات الآلاف حول العالم بالمستشفيات، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف: "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة ل‍فيروس كورونا المستجد، قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وقدّرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنّ مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، موجودون حالياً في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، وذلك في ظل محدودية البيانات بعد أن توقفت العديد من الدول عن الإبلاغ عن بيانات الإصابة ب‍فيروس كورونا.

كما أضاف مدير المنظمة أن "الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، وكذلك تزايد حالات دخول وحدات العناية المركزة في أوروبا، كما تتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدة".

المسؤول الأممي أوضح أن 43 دولة فقط، أي أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن الإصابة ب‍فيروس كورونا، و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.
وتابع غيبريسوس: "رغم عدم وجود متحورة واحدة مهيمنة ل‍فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حالياً، فإن المتحورة (إي جي5) الفرعية من أوميكرون تزداد انتشاراً".

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