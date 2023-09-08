وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى كركوك

أربيل (كوردستان 24)- وصل في وقت متأخر من يوم الخميس، وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، الى كركوك.

وقالت وكالة الانباء العراقية، ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله وصل قبل قليل، على رأس وفد أمني الى محافظة كركوك".

واضاف ان "الوفد يضم ايضا قائد القوات البرية الفريق قاسم المحمدي".

وناقش الوفد الوضع في كركوك مع المسؤولين الأمنيين في المدينة، ثم زاروا قلعة كركوك.

وتفسر زيارة رئيس أركان الجيش العراقي على أنها تحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودان إلى كركوك.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه لانتشار واسع للآليات العسكرية في الاحياء الكوردية في المدينة.