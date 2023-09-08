صحة وبیئة

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات في محافظة عراقية

author_image سوار أحمد
العراق هزة ارضية ميسان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث هزة أرضية في ميسان.

وذكر بيان للوزارة، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:41:41 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.1) درجات قرب الحدود العراقية الإيرانية وتبعد(58) كم جنوب شرق علي الغربي محافظة ميسان". 

وأضاف أن "الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا أي خسائر تذكر".

ودعت الوزارة وفقاً للبيان" المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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