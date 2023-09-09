انطلاق قمة العشرين في الهند ودعوة رسمية لانضمام الاتحاد الافريقي

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم السبت 9 أيلول 2023 قمة مجموعة العشرين، حيث افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي القمة بدعوة رسمية للاتحاد الافريقي للانضمام الى مجموعة العشرين.

وبحسب وكالة فرانس برس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في كلمته الافتتاحية "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وأصبح الاتحاد الإفريقي رسميا عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وأكد رئيس الوزراء الهندي في افتتاح قمة مجموعة العشرين السبت في نيودلهي أن العالم يعاني "أزمة ثقة"، مضيفاً أن "العالم يعني أزمة ثقة هائلة، والحرب عمقت قلة الثقة هذه، وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".

وصل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان السبت إلى نيودلهي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين حسبما أظهرت لقطات تلفزيونيّة.

ويُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقا مبدئيا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر إن هذا المشروع "أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضا"، مضيفاً أن المشروع " له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت ليتبلور".

كما وعبر رئيس الوزراء الهندي عن تعازيه لاقارب ضحايا زلزال المغرب الذي أودى بحياة 296 شخصاً.

وتعتبر القمة هي التجمع الأبرز على الإطلاق لكبار الشخصيات العالمية، في ظل حضور الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وآخرين.

لكن هذه القمة تشهد، بحسب رويترز "هيمنة الغرب وحلفاؤه"، حيث تعقد القمة دون حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي سيرسل بدلا منه رئيس الوزراء، لي تشيانغ، بجانب غياب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي القمة في ظل صعوبات في تجاوز الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعي للتوصل إلى التزامات بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري.