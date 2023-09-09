رئيس حكومة كوردستان يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية تشو كيجونغ بمناسبة انتهاء مهام عمله في كوردستان.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم السبت 9 أيلول 2023 "استقبلنا اليوم، القنصل العام للجمهورية الكورية لدى إقليم كوردستان السيّد تشو كيجونغ، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأضاف رئيس الحكومة في بيانه "أشرنا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وجمهورية كوريا، كما أعربنا عن شكرنا للقنصل العام الكوري على أدائه ونشاطاته التي تسهم في توسيع آفاق العلاقات الثنائية، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية".

وأشار البيان الى أن القنصل العام الكوري الجنوبي "عبر عن تقديره وتثمينه لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون فعّال مع قنصلية بلاده، كذلك أبدى استعداده للمضي قُدماً في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ولا سيّما في مجال التعليم ودعم الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحوّل الإلكتروني في الخدمات العامة".