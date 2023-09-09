وزارة الصحة المغربية لكوردستان24: نتوقع ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال

أربيل (كوردستان24)- توقع مستشار وزير الصحة المغربي ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الى أكثر من 1000 وفيات، مضيفاً ان هناك مئات الاشخاص لا زالوا محاصرين تحت الانقاض.

وقال مسشتار وزير الصحة المغربي الدكتور معاذ مرابط اليوم السبت 9 أيلول 2023 لكوردستان24: ان عدد الوفيات وصل الى 860 وعدد الاصابات وصل الى أكثر من 700 مصاب جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات مغربية مساء أمس".

وأضاف مرابط "ان العديد من المصابين اصاباتهم خطيرة ونتوقع ارتفاع حصيلة الوفيات الى أكثر من 1000 شخص خلال الساعات المقبلة".

ووفقاً للدكتور معاذ "ان هناك مئات الاشخاص لا زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال وفرق الدفاع المدني تحاول انقاذهم".

وبحسب مستشار وزير الصحة المغربي الدكتور معاذ مرابط، فقد أعرب عدد كبير من الدول عن استعدادها لمساعدة الحكومة المغربية في إنقاذ المواطنين العالقين تحت الانقاض، بما في ذلك قطر واسبانيا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وغيرها الكثير.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت أنه "الى حدود الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم وصل عدد الوفيات الى 820 شخصاً و672 إصابة، من بينها 205 إصابة خطيرة".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في بيان لها ليلة أمس "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". أضافت "كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات "سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار".

سجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 23,00 (22,11 ت غ). وقدر عمقه بنحو 18,5 كيلومترا وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.

وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ6,9 درجات.

وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.