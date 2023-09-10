ارتفاع حصيلة القتلى في زلزال المغرب إلى أكثر من 2000 شخص

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت، إلى أكثر من ألفي قتيل، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بلغت 2059 بينهم أكثر من 1400 حالاتهم حرجة.

وعبرت عدة عواصم في العالم عن تضامنها مع المملكة وشعبها من بينها الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ نحو عامين. تابعوا آخر أخبار هذه الكارثة لحظة بلحظة.

وقالت الوزارة في بيان "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".