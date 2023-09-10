اوكرانيا تعلن إسقاط 25 مسيّرة روسية من أصل 32 طائرة استهدفت كييف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطات كييف العسكرية، اليوم الأحد 10 أيلول 2023، بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنه تم إسقاط 25 منها.

وذكر بيان للقوات المسلّحة الأوكرانية، "هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية.. دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف".

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو على تلغرام، ان "المسيّرات دخلت العاصمة في أسراب من مختلف الاتجاهات".

وأضاف أن الشظايا تساقط على عدة أحياء، ما أحدث أضرارا في شقة ضمن مبنى مؤلف من عدة طوابق وفي الطرقات وخطوط الطاقة، مؤكدا إصابة شخص بجروح.

استهدفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية منذ أطلقت الغزو العام الماضي، لكن باتت عمليات القصف الواسعة أقل تكرارا نظرا لتراجع مخزونات موسكو وتعزيز أوكرانيا دفاعاتها الجوية.

ودمرت كييف الشهر الماضي أكثر من 20 مسيّرة وصاروخا في إطار ما قالت إنه "أعنف قصف" يطال العاصمة منذ الربيع.