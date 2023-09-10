سیاسة

أول لقاء بين إردوغان والسيسي في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة

author_image سوار أحمد
صورة مركبة للرئيسين المصري والتركي
صورة مركبة للرئيسين المصري والتركي
الشرق الاوسط اردوغان السيسي

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجهاً لوجه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، ليطوي صحفة عقد من القطيعة بين البلدين.

ووفق صور بثّتها قنوات التلفزيون التركية على الهواء مباشرة، التقى الرئيسان برفقة عدد من أعضاء وفديهما.

وكانت تركيا أعلنت في آذار/مارس الماضي، استئناف اتصالاتها الدبلوماسية الأولى مع القاهرة منذ العام 2013.

وانقطعت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد وصول السيسي إلى السلطة في ذلك العام.

ودفعت إطاحة السيسي لأول رئيس منتخب ديموقراطياً في مصر محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين والحليف الكبير لتركيا، الرئيس إردوغان إلى تكرار أنّه "لن" يتحدث "أبداً" إلى "شخص مثل" السيسي.

في أعقاب زلزال السادس من شباط/فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، تحدث الرئيسان عبر الهاتف بعد تبادل المصافحة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في مدرجات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وهي دولة أخرى أعادت مصر التواصل معها مؤخراً، بعد اتهامها بالتقارب مع جماعة الإخوان المسلمين.

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