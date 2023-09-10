صحة وبیئة

الأنواء الجوية: 12 هزة أرضية ضربت العراق خلال آب الماضي

author_image سوار أحمد
العراق الأنواء الجوية هزة أرضية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قسم الرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل، اليوم الأحد، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة، فيما أشارت الى تسجيل العراق 12 هزة أرضية خلال شهر آب الماضي.

وقال المدير العام للهيئة عبد العظيم الساعدي في بيان: إنه "تم إصدار النشرة الزلزالية إذ سجلت مراصدنا (19) هزة منها (12) هزة داخل العراق والمناطق المجاورة والسبعة الأخرى في إيران تركيا سوريا".

فيما أوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، أن "التقرير تضمن الشرح المفصل للنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة وأماكن التمركز لشهر آب   2023" ، مبينة أن "تمركزه داخل العراق كان في (ديالى ، بصرة ، السليمانية، ميسان)".

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