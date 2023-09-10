بما فيها كركوك.. المفوضية تعلن جهوزيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية بموعدها المحدد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن جهوزيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية بموعدها المحدد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الدائرة الانتخابية، وأعضاء مجلس المفوضين".

وأشار البيان إلى أن "السوداني اطلع خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في كانون الأول المقبل".

وشدد البيان على أن "السوداني أكد دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية".

كما أكد "على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

من جهته، أشار رئيس مجلس المفوضين، وفق ما جاء في البيان، "إلى تصاعد وتيرة العمل من قبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك".

وأكد رئيس الدائرة الانتخابية "انجاز أكثر من 90 بالمئة من الجدول الزمني العملياتي، ما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.