ثلاث هزات أرضية في عدة مناطق في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- ثلاثة هزات أرضية في عدة مناطق من كوردستان صباح اليوم، وشعر بها معظم سكان محافظتي كركوك ودهوك، وكانت الهزات الارضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر، بحسب مديرية الاصاد الجوية.

وقالت مديرية الارصاد الجوية والزلازل في كوردستان اليوم الاثنين 11 أيلول 2023 "حدثت هزات أرضية في كوردستان وشعر بها غالبية السكان في عدة مناطق، وبحسب نظام إنذار الزلازل، كانت قوة الهزات الارضية 4.8 على مقياس ريختر".

في الوقت ذاته قالت وزارة النقل العراقية وبحسب المعلومات الواردة اليها من الهيئة العامة للارصاد الجوية والزلازل العراقية "ان ثلاثة هزات أرضية حدثت في محافظتي كركوك ودهوك صباح اليوم وشعر بها معظم سكان المحافظتين".

وقال هيئة الارصاد الجوية "ان الهزات الارضية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب دورزخورماتو في محافظة كركوك، وضربت هزة أرضية ثانية محافظة دهوك بقوة 4.6 على مقياس ريختر، على الحدود العراقية التركية، فيما ضربت هزة أرضية أخرى بقوة 3.1 المنطقة نفسها للمرة الثانية".

وشعر السكان في عدة مناطق كوردستانية بالهزات الارضية وغادر الناس منازلهم في بعض المناطق خوفاً من هزات أخرى ارتدادية.