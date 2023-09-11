برعاية مسرور بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمر تطوير قطاع الاستثمار والسياحة

أربيل (كوردستان 24)- برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تنطلق اليوم الاثنين، في العاصمة أربيل، مؤتمر تطوير قطاع الاستثمار والسياحة، بمشاركة كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الخليج ودولٍ عربية أخرى.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، إن علاقة كوردستان مع دول الخليج والدول العربية الأخرى وصلت إلى مستويات جيدة، خاصة في السنوات الأخيرة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعديد من المجالات الأخرى.

وأضاف شكري في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الذي يستمر 3 أيام: شهد إقليم كوردستان تقدماً وتطوراً وانفتاحاً كبيراً في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم.

وتابع: هذا الاستقرار مكّن المستثمرين من مواصلة أعمالهم وأنشطتهم دون مخاطر وانقطاع، وإقامة عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية مشاريع استثمارية في إقليم كوردستان، بقيمة تجاوزت 66 مليار دولار منذ عام 2006 ولغاية الآن في القطاعات المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى العوامل التي جعلت المستثمرين يختارون إقليم كوردستان، والتي تتعلق بتوفير الأمن والاستقرار وتخصيص الأراضي، والإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات، فضلاً عن توفير الموارد البشرية اللازمة، وموارد المواد الخام.

وأعلن شكري عن ترحيب الهيئة بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الزراعة، الصناعة والسياحة، بفضل توفر المقومات المناسبة في الإقليم.

واستعرض حزمة من إنجازات الإقليم ضمن قطاعات الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار، بما فيها إقامة المصانع وزيادة مستوى الإنتاج الصناعي في مجالات أخرى لتلبية احتياجات كوردستان وعموم العراق والتصدير إلى الدول المجاورة.

وأكّد الدكتور محمد شكري في ختام حديثه، أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تماماً بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار.

معتبراً أن زيارة المشاركين في المؤتمر ستفتح آفاقاً جديدة في علاقات الإقليم الاقتصادية والتي من شأنها أن تمهّد الطريق لمزيد من التعاون وتبادل الأفكار والمعلومات والاستثمار المشترك الذي سيعود بالنفع على الجانبين.

وقال: مهمة هيئة الاستثمار هي دعم المستثمرين طوال وجودهم في كوردستان، ومساعدتهم في تحديد الفرص وإعطاء التراخيص والتنسيق مع الوزارات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع من البداية لحين الاكتمال والانتهاء منها.