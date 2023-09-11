صحيفة: أطراف سياسية تصعّد ضد الإقليم من أجل رصيد انتخابي مبكر

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "المدى العراقية"، في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 أيلول سبتمبر 2023، ان أطرافا سياسية، تصعّد ضد إقليم كوردستان من أجل رصيد انتخابي مبكر.

وجاء في الصحيفة، "يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كوردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها".

ونقلت صحيفة "المدى "، عن مصادر سياسية، ان "الهجوم المتكرر على كوردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي".

واشارت المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كوردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط".

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هورامي، قال إن حكومة كوردستان: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً".

ونقلت "المدى" عن رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان فيان صبري، إن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية".