واشنطن تفرج عن أموالٍ إيرانية مقابل إطلاق طهران سراح 5 أميركيين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الولايات المتحدة استثناءً من العقوبات للسماح بنقل 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.

يعد ذلك أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية بأنها ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.

وأفادت وثيقة وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصبُّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق رويترز.

وقالت: "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حالياً في الولايات المتحدة والسماح بتحويل نحو 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية".

وأوضحت الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران" لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.

وجاء فيها "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأميركيين".

وأفادت ثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.